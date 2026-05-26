Аренда самого дорогого авто на ПМЭФ стоит почти 43 тысячи рублей в час

В дни Петербургского международного экономического форума участники могут нанять роскошные машины, но цены кусаются. Как выяснило РИА Новости, час аренды Mercedes-Benz Maybach W223 обойдется в 42,9 тысячи рублей.
— В эту сумму входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с парковкой на площадке форума, расходы на заправку, мойку, дезинфекцию и круглосуточная связь с диспетчером, — поясняет издание.
Арендовать машину можно только пакетом: минимум три дня по 14 часов в день. Итого за период форума самый дорогой автомобиль обойдется в 1,8 млн рублей.
Для сравнения: самый бюджетный вариант — машина класса «Комфорт». При тех же условиях час аренды стоит 6,7 тысячи рублей. Также доступны минивэны и микроавтобусы. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.