Аренда самого дорогого авто на ПМЭФ стоит почти 43 тысячи рублей в час

В эту сумму входят услуги водителя и парковка на площадке форума.

Источник: Комсомольская правда

В дни Петербургского международного экономического форума участники могут нанять роскошные машины, но цены кусаются. Как выяснило РИА Новости, час аренды Mercedes-Benz Maybach W223 обойдется в 42,9 тысячи рублей.

— В эту сумму входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с парковкой на площадке форума, расходы на заправку, мойку, дезинфекцию и круглосуточная связь с диспетчером, — поясняет издание.

Арендовать машину можно только пакетом: минимум три дня по 14 часов в день. Итого за период форума самый дорогой автомобиль обойдется в 1,8 млн рублей.

Для сравнения: самый бюджетный вариант — машина класса «Комфорт». При тех же условиях час аренды стоит 6,7 тысячи рублей. Также доступны минивэны и микроавтобусы. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.