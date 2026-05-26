19 фальшивых банкнот обнаружили в банках Нижегородской области

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов напомнил, что при расчетах наличными важно проверять как минимум три защитных признака — на просвет, на ощупь и при наклоне. По его словам, делать это нужно сразу в момент получения денег, до того, как они попадут в кошелек. Подробная информация доступна в приложении «Банкноты Банка России», а кассиры торговых точек могут пройти бесплатное обучение на портале Университета ЦБ.