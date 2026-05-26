19 фальшивых банкнот обнаружили в банках Нижегородской области

В январе — марте 2026 года в банковском секторе Нижегородской области выявили 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России.
Большинство обнаруженных фальшивок — 9 штук — составили банкноты номиналом 1000 рублей, что равняется 47% от общего числа. Также специалисты изъяли шесть подделок номиналом 5000 рублей, одну — в 2000 рублей, две пятисотенные и одну сторублевую купюру. Кроме того, в регионе за первый квартал года было обнаружено пять фальшивых банкнот номиналом 100 юаней.
Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов напомнил, что при расчетах наличными важно проверять как минимум три защитных признака — на просвет, на ощупь и при наклоне. По его словам, делать это нужно сразу в момент получения денег, до того, как они попадут в кошелек. Подробная информация доступна в приложении «Банкноты Банка России», а кассиры торговых точек могут пройти бесплатное обучение на портале Университета ЦБ.
