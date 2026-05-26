Спортивную арену в Хабаровске построит федеральный инвестор

Напомним, что сейчас территорию РЭБ флота освобождают под реализацию проекта «Городская гавань», ключевым этапом которого станет возведение «Хабаровск-Сити». Само предприятие переносят на базу Хабаровского судостроительного завода. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркивал, что прибрежная зона не станет очередным местом для многоэтажной застройки. В первую очередь акцент собираются сделать на возведение инфраструктуры.