Спортивную арену в Хабаровске построит федеральный инвестор

Федеральный инвестор собирается построить в Хабаровске мультифункциональный спортивный центр «РМК-Арена». Аналогичный проект Русская медная компания реализует в Челябинске. Планируется, что вместимость комплекса достигнет 8 тысяч зрителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Возведением новой арены займутся в рамках реализации проекта «Хабаровск-Сити». Комплекс появится на берегу Амура, однако точное расположение пока не определено, как и сроки его возведения.
— Начинаем проектирование и строительство «РМК-Арены». Это яркий крупный спортивный инфраструктурный проект, — подчеркнул первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов на Межрегиональном строительном форуме-2026.
Предполагается, что многофункциональный центр станет местом для занятий как минимум десятью различными видами спорта. Использовать площадки центра и его инвентарь смогут профессионалы, участники секций и просто любители физических нагрузок.
Помимо прочего, арена станет новой городской площадкой проведения концертов и прочих мероприятий. Здесь же разместят кафе полезного питания и прочую инфраструктуру.
Внешний облик спортивного комплекса выполнят в стиле хай-тек, а основными материалами облицовки станут стекло и металл.
К слову, Русская медная компания возводила подобные объекты и ранее — на финальной стадии находится аналогичный проект в Челябинске.
Напомним, что сейчас территорию РЭБ флота освобождают под реализацию проекта «Городская гавань», ключевым этапом которого станет возведение «Хабаровск-Сити». Само предприятие переносят на базу Хабаровского судостроительного завода. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркивал, что прибрежная зона не станет очередным местом для многоэтажной застройки. В первую очередь акцент собираются сделать на возведение инфраструктуры.