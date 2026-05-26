Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивную арену в Хабаровске построит федеральный инвестор

Многофункциональный спортивный центр рассчитан на 8 тысяч зрителей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Федеральный инвестор собирается построить в Хабаровске мультифункциональный спортивный центр «РМК-Арена». Аналогичный проект Русская медная компания реализует в Челябинске. Планируется, что вместимость комплекса достигнет 8 тысяч зрителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Возведением новой арены займутся в рамках реализации проекта «Хабаровск-Сити». Комплекс появится на берегу Амура, однако точное расположение пока не определено, как и сроки его возведения.

— Начинаем проектирование и строительство «РМК-Арены». Это яркий крупный спортивный инфраструктурный проект, — подчеркнул первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов на Межрегиональном строительном форуме-2026.

Предполагается, что многофункциональный центр станет местом для занятий как минимум десятью различными видами спорта. Использовать площадки центра и его инвентарь смогут профессионалы, участники секций и просто любители физических нагрузок.

Помимо прочего, арена станет новой городской площадкой проведения концертов и прочих мероприятий. Здесь же разместят кафе полезного питания и прочую инфраструктуру.

Внешний облик спортивного комплекса выполнят в стиле хай-тек, а основными материалами облицовки станут стекло и металл.

К слову, Русская медная компания возводила подобные объекты и ранее — на финальной стадии находится аналогичный проект в Челябинске.

Напомним, что сейчас территорию РЭБ флота освобождают под реализацию проекта «Городская гавань», ключевым этапом которого станет возведение «Хабаровск-Сити». Само предприятие переносят на базу Хабаровского судостроительного завода. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркивал, что прибрежная зона не станет очередным местом для многоэтажной застройки. В первую очередь акцент собираются сделать на возведение инфраструктуры.