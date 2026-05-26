Роскошная двушка с французским балконом выставлена на продажу в «Воротах Минска»

В Минске продается двушка с французским балконом. Квартира находится в одной из башен «Ворот Минска», сообщает площадка недвижимости realt.by.
Квартира площадью 56,6 квадратных метра располагается на последнем этаже пятиэтажного дома по адресу улица Кирова, 1. Интерьер двушки выполнен в современном классическом стиле: светлые стены, пастельные тона, паркет на полу. Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой.
Изюминкой квартиры является французский балкон, выход на который идет из гостиной. Объединенной с прихожей.
Продавец хочет получить за квартиру 709,9 тысячи белорусских рублей или 260 тысяч долларов в эквиваленте. Таким образом цена одного «квадрата» в ней составляет более 12,5 тысячи рублей или 3594 доллара в эквиваленте.
