Квартиры в Нижнем Новгороде дороже жилья у моря в Египте

Средняя квартира в Нижнем Новгороде стала почти вдвое жилья на египетских курортах.

Источник: Время

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода достигла 8,1 млн рублей — это почти вдвое выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря (средний бюджет покупки- 4,62 млн рублей). Такие данные приводит агентство «ИнХургада».

Согласно информации, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде подешевела почти на 15%, а средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м.

Самая дешёвая квартира на вторичном рынке Нижнего Новгорода сейчас стоит 2 млн рублей. Минимальная стоимость объекта в Хургаде — 1,44 млн рублей.

«Для части покупателей зарубежная недвижимость перестаёт выглядеть недоступной. Люди всё чаще начинают сравнивать не только стоимость квадратного метра, но и сам сценарий покупки жилья за одинаковый бюджет», — говорится в сообщении.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Нижнего Новгорода сейчас составляет 166 800 рублей. При этом средняя площадь недвижимости в Хургаде остаётся на уровне полноценной квартиры для постоянного проживания или отдыха.

«Мы видим, что люди всё чаще начинают сравнивать российские города не только между собой, но и с зарубежными рынками. Для многих покупателей становится неожиданностью, что квартира у моря может стоить дешевле обычного жилья в миллионнике. Если цены на российскую вторичку продолжат оставаться высокими, интерес к доступной недвижимости за рубежом будет усиливаться», — считает руководитель отдела по работе с клиентами АН и застройщика «ИнХургада» Анастасия Болотова.