Поддержка красноярских олимпийцев — новая социальная инициатива Фанпарка «Бобровый лог» Сегодня в Фанпарке «Бобровый лог» прошла церемония вручения победителям и призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр п

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 38 жителей Красноярского края — врачи, учителя, энергетики, работники нефтяной, газовой и угольной промышленности, аграрии и учёные получили высокие государственные и краевые награды из рук главы региона Михаила Котюкова.
«Каждый из вас — пример того, что можно добиться значимых результатов в любой сфере деятельности. За этими наградами стоит труд больших коллективов, не один день и не один год сложной, напряжённой работы. Только так Сибирь живёт и развивается, обеспечивая укрепление и сохранение богатства нашей страны», — отметил губернатор Красноярского края.
Среди награждённых — трое сотрудников СУЭК-Красноярск, которым присвоено звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации».
Константин Когутов работает на Назаровском разрезе уже 30 лет. Его утро начинается в 6 утра: медосмотр, наряд, автобус, а потом — кабина экскаватора ЭШ 10/70. «Работаем в любую погоду: мороз, жара, снег. Но, всегда в приоритете — результат», — говорит он.
А ведь Константин Михайлович мог стать военным лётчиком. После Ачинского военного авиационно-технического училища получил офицерское звание, но грянули 90-е, зарплату не платили и пришлось подать рапорт об увольнении. Вернулся в Назарово, устроился монтёром пути на разрез — так и остался здесь. Сегодня он бригадир и рационализатор, многократный победитель конкурсов профмастерства. За добросовестный труд в 2016 году награждён нагрудным знаком «СУЭК. Ветеран угольной промышленности», в 2022 году его портрет украшал Доску почёта Компании, в 2023-м отмечен почётным знаком Росуглепрофа. На вопрос о новом звании отвечает скромно: «Я просто работаю».
С угольной отраслью связал себя во времена строительства КАТЭКа Андрей Езопов. Он трудится машинистом-электриком на Берёзовском разрезе в экипаже ЭРШРД-5250 — роторного гиганта, который за час может вынуть из забоя более 5000 кубометров угля. На предприятие Андрей Алексеевич пришел в 1992 году, начинал с должности линейного электрика. С тех пор — ни дня без угля. Награждён знаками «Шахтёрская доблесть» II и I степеней, «СУЭК. Ветеран угольной промышленности», а также медалью «За заслуги в развитии ТЭК».
«Ничего невозможно достичь в одиночку, и моё звание “Заслуженный шахтер” — заслуга всего экипажа. Главное в нашем деле слаженная работа и поддержка. Много молодёжи приходит, и, как когда-то мне помогали наставники, сегодня я помогаю молодым специалистам», — рассказывает горняк.
С должности электромонтера в 1981 году начинал трудовой путь на Бородинском разрезе Станислав Говорин. «Директор Ирша-Бородинского разреза Анатолий Васильевич Баулин приглашал земляков из Тулуна. Я пришёл, понемногу учился, рос вместе с предприятием», — вспоминает Станислав Степанович.
Сейчас он — машинист экскаватора ЭКГ-8ус, полный кавалер нагрудного знака «Шахтёрская слава», «Почётный работник угольной промышленности», удостоен медали «За заслуги в развитии ТЭК» I степени. Звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» стало закономерным для человека, который посвятил жизнь угледобыче.
Скромные, надёжные, преданные своему делу горняки ежедневно выходят на смены, понимая, что без угля, без энергии, которую они добывают, не зажжётся свет в домах сибиряков, не поедут поезда, не сядут за парты дети, а пекарь не испечет хлеб. Звание «заслуженный» они получили по праву, и на деле таковыми являются уже давно.