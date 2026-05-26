Опрос ВТБ: 43% россиян видят в совместных сбережениях возможность реализовать мечту

По результатам недавнего исследования ВТБ, 43% респондентов рассматривают совместные накопления как возможность реализовать семейную мечту, при этом 15% россиян не хватает для совместных накоплений удобного финансового инструмента. Треть опрошенных заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка и четкое планирование бюджета.
Самым популярным финансовым инструментом для совместных накоплений у россиян остается вклад или накопительный счет одного из супругов (44%). На втором месте — совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы (32%). Еще 13% предпочитают хранить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов.
Если говорить о целях: треть опрошенных копят на недвижимость и ремонт, 30% — на путешествия и яркие впечатления, четверть — на автомобиль.
Более половины респондентов мечтают, чтобы деньги с совместного счета можно было снимать без потери процентов, но с обязательным предупреждением супруга. 41% хотели бы пополнять счет с любой карты без комиссии, а 32% — чтобы сумма счета была видна обоим супругам. 21% хотели бы, чтобы банк автоматически округлял траты и докладывал разницу в семейную копилку, а 12% — добавить фото мечты к счету для дополнительной мотивации.
ОБЩИЙ СЧЕТ С ВЫСОКОЙ СТАВКОЙ.
Поддерживая стремление клиентов копить на крупные цели сообща, ВТБ запустил накопительный счет «Семейная копилка». Продукт создан в рамках экосистемы «Семейный банк» и призван упростить управление общим бюджетом.
Участником счета может стать любой участник группы «Близкие». Один клиент вправе открыть до 10 подобных счетов, а пользователями одного счета могут быть до 6 человек, включая его владельца. Причем есть возможность увеличить ставку, если владелец пригласит копить других членов семейной группы. Открыть счет могут и клиенты Почта Банка, ранее перешедшие в ВТБ в рамках интеграции.
«Клиентам, которые хотят совместно накопить на крупные покупки, часто не хватает инструмента для этого. Копить отдельно не всегда удобно, поэтому мы запустили “Семейную копилку”, с помощью которой вся семья сможет внести свой вклад в общее дело», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.
Открыть «копилку» можно как в мобильном приложении банка, так и в отделениях.
В прошлом году банк запустил семейный счет для совместных трат, позволивший участникам «Семейного банка» совместно пополнять и расходовать средства. На сегодня около 100 тысяч клиентов уже воспользовались этим счетом. Средний остаток средств на этом инструменте составил 20 тысяч рублей.
Следуя запросу пользователей, многие российские банки активно развивают семейные счета и накопительные инструменты. Например, МКБ развивает проект «Вместе. Семейные финансы», а Ozon Банк предлагает открыть совместный счет для близких людей, которые получают кешбэк или товары за 1 рубль на Ozon.