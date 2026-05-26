Доходы Свердловской области в 2025 году превысили 490 миллиардов

Доходы Свердловской области за 2025 год составили 491,1 миллиарда рублей, что соответствует утвержденному прогнозу. При этом по сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 20,1 миллиарда рублей. Расходы региона составили 525,4 миллиарда рублей — 98% от утвержденного прогноза. Показатель вырос на 62,5 миллиарда рублей. Отмечается, что на социальную сферу было потрачено 356,9 миллиарда рублей — 70% от всех затрат.