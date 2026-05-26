Бюджет Челябинска на 2026 год в очередной раз скорректировали: на что направят деньги

Бюджет Челябинска на 2026 год в очередной раз скорректировали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доходная часть городской казны увеличена на 219,4 млн рублей за счет дотаций и иных безвозмездных поступлений.
Большая часть средств будет направлена на реализацию муниципальной программы в сфере капитального строительства.
Около 22 млн выделили на снос аварийных домов и нежилого фонда, еще 12,7 млн — на мероприятия по сохранению и развитию культуры.
Соответствующие изменения 26 мая приняла Челябинская городская Дума.