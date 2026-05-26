Завод «Техсервис» в Хабаровске вдвое увеличил выпуск бульдозеров «Beezone»

Предприятие ООО «Техсервис-Хабаровск», выпускающее продукцию под зонтичным брендом «Сделано в Хабаровском крае», увеличило производство бульдозеров «Beezone» в два раза. Теперь завод может выпускать по 20 специализированных машин в месяц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее в модернизацию мощностей предприятия вложили 7 миллионов рублей, которые компания получила в виде льготного займа в Фонде развития промышленности региона.
— ООО «Техсервис» является участником Хартии промышленного суверенитета и импортозамещения Хабаровского края, поэтому ставка была предоставлена льготная — 5% вместо стандартных 7% — на три года. Подобные условия мы предоставляем для нескольких категорий компаний, в том числе для тех, кто закупает оборудование отечественного производства, или чье производство расположено в районах Крайнего Севера, — рассказал директор ФРП Станислав Костинский.
Так, на сборочный цех ООО «Техсервис» в этом году прибыли две крупногабаритные и высокотехнологичные покрасочные камеры. Они оснащены системой фильтрации, автоматической принудительной подачей воздуха, вытяжкой и системой сушки.
— Ежемесячно наш завод покидали по десять 15−16-тонных бульдозеров, которые предназначены для работ в горнодобывающей, строительно-дорожной, лесозаготовительной отраслях и коммунальном хозяйстве. С появлением нового оборудования мы смогли не только увеличить их производство, но и внедрить сборку техники большего тоннажа. Например, спецмашин 22-го класса весом 25 тонн или 32-го класса весом 40 тонн. Первая такая сейчас находится как раз на покраске, — сказал директор сборочного цеха ООО «Техсервис» Василий Жариков.
Крупную спецмашину предприятие сделало для золотодобытчиков в Николаевском районе. Однако территория распространения у компании куда больше — технику поставляют по всему Дальнему Востоку и в Москву. Как добавил директор завода, заказчики особенно ценят, что сборка машин здесь не конвейерная и проходит с учетом нужд клиента.
— У нас стапельное производство, поэтому на машину могут установить любое дополнительное оборудование: тяговое устройство, рыхлитель, защиту сверху, 3D-систему обзора. По требованию клиента можем утеплить кабину, разместить внутри радиостанцию или Bluetooth-колонки, чтобы работнику не было скучно. Покраска, кстати, также осуществляется по желанию, — Василий Жариков.
На данный момент в планах у предприятия — изготовление фронтальных погрузчиков, сертификация на сборку которых уже получена.