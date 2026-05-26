В завод по переработке семян на Кубани вложат 6 млрд рублей

В Краснодарском крае в завод по переработке семян, который возводит ООО «Хелианта», вложат более 6 млрд руб. Объект введут в эксплуатацию до конца 2027 года. Об этом сообщил глава Староминского района Алексей Кияшко в своем Telegram-канале.