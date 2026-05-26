В завод по переработке семян на Кубани вложат 6 млрд рублей

Мощность предприятия составит 15 тыс. т семян в год. После выхода на полную мощность завод сможет обрабатывать до 19 тыс. т семенного вороха с площади 15 тыс. га.
«Это вклад в продовольственную безопасность страны. Проект нацелен на снижение зависимости от импортных гибридов. Новый завод закроет 25% потребности России в семенах подсолнечника», — отметил Алексей Кияшко.
Он также добавил, что для района появятся дополнительные рабочие места. Уже создано более 50 рабочих мест, а в перспективе — более 100.
«Объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2027 года. График соблюдается, работа идет», — заключил глава района.