В завод по переработке семян на Кубани вложат 6 млрд рублей

В Краснодарском крае в завод по переработке семян, который возводит ООО «Хелианта», вложат более 6 млрд руб. Объект введут в эксплуатацию до конца 2027 года. Об этом сообщил глава Староминского района Алексей Кияшко в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал главы Староминского района Алексея Кияшко

Мощность предприятия составит 15 тыс. т семян в год. После выхода на полную мощность завод сможет обрабатывать до 19 тыс. т семенного вороха с площади 15 тыс. га.

«Это вклад в продовольственную безопасность страны. Проект нацелен на снижение зависимости от импортных гибридов. Новый завод закроет 25% потребности России в семенах подсолнечника», — отметил Алексей Кияшко.

Он также добавил, что для района появятся дополнительные рабочие места. Уже создано более 50 рабочих мест, а в перспективе — более 100.

«Объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2027 года. График соблюдается, работа идет», — заключил глава района.