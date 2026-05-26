Выживаемость бизнеса в РФ составила 50% за три года

За последние 12 месяцев (с мая 2025 года по апрель 2026-го) в России зарегистрировалось 1 284 111 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — на 6,9% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Ликвидировано за этот же период 1 022 477 компаний и ИП. Таким образом, открытий на 26% больше, чем закрытий. Чистый прирост — почти 262 тыс. новых субъектов предпринимательства, а общее число действующих в стране компаний и ИП достигло 8 081 957: это на 3,24% больше, чем годом ранее.