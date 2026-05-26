Новые Су-35С из Комсомольска-на-Амуре отправились выполнять боевые задачи

По словам лётчика Воздушно-космических сил России, Су-35С хорошо себя зарекомендовал. Этот истребитель не только безотказный, но и весьма дружелюбный к экипажу — им очень удобно управлять. Кроме того, он позволяет покрывать большой перечень боевых задач, что делает Су-35С незаменимым для достижения целей в ходе специальной военной операции.