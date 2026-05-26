Новые Су-35С из Комсомольска-на-Амуре отправились выполнять боевые задачи

Очередную партию истребителей передали Минобороны РФ авиастроители Города юности.

Источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина изготовил и передал Минобороны России очередную партию передовых многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», крылатые боевые машины прошли полный цикл испытаний в различных режимах и отправились на место базирования своим ходом.

По словам лётчика Воздушно-космических сил России, Су-35С хорошо себя зарекомендовал. Этот истребитель не только безотказный, но и весьма дружелюбный к экипажу — им очень удобно управлять. Кроме того, он позволяет покрывать большой перечень боевых задач, что делает Су-35С незаменимым для достижения целей в ходе специальной военной операции.

Данные многоцелевые истребители применяются для перехвата воздушных целей на дальних подступах, прикрытия ударных групп, уничтожения беспилотных летальных аппаратов противника, а также нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточных оружием. Кроме того, Су-35С используется для разведки и вскрытия вражеских позиций.

Напомним, Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования объектов наземной инфраструктуры. Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника.