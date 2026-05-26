Семья мажора Корнилова из Нижнего Новгорода заработала на контрактах с Минобороны

Семья нижегородского мажора Сергея Корнилова, который после пьяного ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде назвал всех «нищетой», была давним поставщиком силовых ведомств, включая МВД и Минобороны. «Газеты.Ru» выяснила, что бизнес Корниловых строился не только на специальных автомобилях, но и на чехлах для танков, разгрузках для спецназа и подсумках для автоматов, которые закупались для нужд специальной военной операции. Заказчиком этой фирмы был «Военторг», экс-глава которого сейчас обвиняется в создании преступного сообщества и хищении 2 млрд рублей при снабжении вещевой продукцией военных на СВО.