Emirates с июля будет летать из Дубая в Петербург ежедневно

В июне перевозчик запланировал три рейса в неделю по маршруту Дубай — Петербург —Дубай. С июля самолеты в Северную столицу начнут вылетать ежедневно. Время в полете — 7 часов 10 минут.
Стоимость билетов стартует от 49,4 тыс. рублей в одну сторону. В цену входят багаж до 30 кг и ручная кладь 7 кг.
Для Москвы условия более интенсивные: с 1 июня — два ежедневных рейса, с июля — три рейса в день. Цена и время в пути те же.
