В Татарстане утвержден новый список системообразующих предприятий

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об утверждении нового списка системообразующих предприятий республики на 2026 год. В перечень вошли 443 компании. Это на 10 организаций меньше, чем годом ранее.
При этом список бюджетообразующих предприятий пополнился тремя подразделениями: ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери».
Также в перечень добавлены «Северные ворота», «Унипарк», «Первое строительное управление» и «Электрические сети». Из списка исключены «Транспортная компания P-Транс», «АК БАРС-Актив», «КеллиС», «Римера-Алнас», «Континент Производственные решения», пивоваренный завод «Белый Кремль», челнинский «Горкоммунхоз», «Заинский водоканал», «Альтернативная генерирующая компания — 2», «Пестречинские коммунальные сети», «ПСГ», «Адреналин сервис», «О2».
Напомним, в Татарстане четыре компании начали свои проекты в ОЭЗ «Зеленая долина». Эта зона была создана в 2025 году.