Конкурс «Море зовет-2026»: логистические активы «Норникеля» выступают единой командой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 26 по 29 мая во Владивостоке проходит конкурс профессионального мастерства для специалистов судоходных компаний и обучающихся отраслевых заведений «Море зовет-2026». От компании «Норникель» на нём выступит единая команда, представляющая Енисейское речное пароходство и Мурманский транспортный филиал.
«Наши компании связывает одно направление работы — мы обеспечиваем транспортную логистику “Норникеля”. В ближайших планах настроить взаимодействие Енисейского пароходства и Мурманского транспортного филиала для повышения эффективности работы и усиления наших бизнес-возможностей. Одно из направлений совместной деятельности — это агентирование морских судов МТФ сотрудниками Таймырского районного управления, то есть обеспечение полного спектра услуг при пребывании судна в порту: оформление, снабжение, учет груза, швартовка и другое», — рассказал генеральный директор компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Отметим, что обе компании отметили знаковые даты в своей истории. В прошлом году Мурманскому транспортному филиалу исполнилось 20 лет, а в этом году Енисейскому речному пароходству — 95.
«Впервые мы объединяемся не только в решении рабочих вопросов, но и создаем общую корпоративную историю. Наши профессионалы — лучшие помощники капитанов, механики, матросы, мотористы, повара — теперь в составе одной команды будут бороться за победу во всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди работников плавсостава морского и речного транспорта», — подчеркнул директор Мурманского транспортного филиала Вадим Лактионов.
Конкурс «Море зовет» стартовал в 2024 году. Его учредителями выступили пять ведущих отраслевых компаний: ПАО «ГМК “Норильский Никель”, ООО “Газпромнефть Шиппинг”, ПАО “Совкомфлот”, ПАО “ДВМП” и ФГУП “Атомфлот”. На данный момент все учредители входят в оргкомитет, а профессиональные соревнования проводятся под эгидой Российской палаты судоходства при поддержке Министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта и правительства Приморского края.
В этом году «Море зовет» объединит 105 участников из 13 российских судоходных компаний. Специалисты из числа плавсостава поборются за звание лучших в шести компетенциях: матрос, вахтенный помощник, вахтенный механик, электромеханик, моторист и повар.
Помимо теоретической части конкурса, участников ждут практические задания, моделирующие условия работы на борту, при выполнении которых нужно продемонстрировать свои знания и готовность к нестандартным ситуациям. Победителей и призеров определят в личном и командном зачетах.
Конкурс «Море зовет-2026» пройдет одновременно с масштабными профессиональными мероприятиями — «Морским конгрессом — Дальний Восток 2026» и Молодежным морским форумом. Победители и призеры получат ценные призы на церемонии награждения, все участники — памятные подарки.