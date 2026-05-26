Почетный гражданин города Норильска Виталий Бобров внес большой вклад в развитие Заполярного филиала «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Виталий Бобров ушел из жизни на 71-м году. Его трудовая биография началась в заполярном Норильске на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина в 1983 году.
Он прошел путь от плавильщика участка рудно-термических печей электротермического отделения плавильного цеха Никелевого завода до директора Заполярного филиала «Норникеля» и председателя правления компании. В 1998 году возглавил Никеелевый завод, в 2000 медный завод.
За время работы под его руководством были реализованы масштабные проекты связанные с модернизацией и техническим перевооружением производственной базы Заполярного филиала, разработаны и внедрены новые социальные программы и ряд благотворительных проектов, направленных на поддержку и развитие Таймыра.
С 2004 по 2007 год Виталий Бобров работал заместителем губернатора Красноярского края. С 2007 по 2013 год был первым заместителем главы Красноярска.
Виталий Бобров был награжден орденом Дружбы, знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском», почетными грамотами, отмечен званиями «Кадровый работник комбината», «Ветеран труда компании», «Ветеран труда».
В июне 2008 года Виталию Боброву присвоено звание «Почетный гражданин города Норильска».
Компания «Норникель» выражает соболезнование родным и близким и разделяет боль от невосполнимой утраты: "Ушел из жизни человек, который был для нас не просто коллегой и наставником, а душой всего производства.
Виталий Павлович обладал редким сочетанием профессионализма и душевной щедрости. С ним всегда было легко и надежно работать: он умел объединять команду, вести людей к результату и поддерживать в сложные моменты.
Его трудовой путь в компании — пример преданности делу и искренней любви к Заполярью. На каждом этапе он оставлял после себя не только высокие результаты, но и крепкие человеческие связи, уважение и желание равняться на него".
