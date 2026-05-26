Сократят ли федеральные застройщики присутствие в Хабаровском крае — узнаем из первых рук

В конце осени 2025 года застройщики UNIKEY, ГК «Талан» и ГК DARS приобрели земельные участки под строительство в Москве. UNIKEY купил готовый жилой проект на месте бывшего винно-коньячного завода на Ленинградском проспекте. Проект Талана «Инджой» к настоящему времени вышел, по информации самой компании, в топ-11 самых продаваемых новостроек первопрестольной. Стоимость квартир начинается от 16,5 млн рублей, следует из информации на сайте «Талана».
ГК DARS той же осенью, сообщил Ъ (18+), приобрела участок, ранее принадлежавший экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым, на улице Правды. Девелопер взял землю под элитное жилье общей площадью свыше 31 тыс. кв. м. Параллельно компания возводит бизнес-центр в Москве.
Редакция, также по открытым источникам, ознакомилась с планами девелоперов. У Талана в ближайших планах — развитие шести жилых кварталов: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Ижевске. ГК Дарс возводит в Ульяновске четыре жилых комплекса «с необычной инфраструктурой: от парка на 3,5 га до яхт-клуба и комьюнити-центра». При этом земельный банк компании в Хабаровске составляет порядке 700 тысяч квадратных метров (данные из интервью Дмитрия Рябова, основателя и председателя Совета директоров Группы компаний DARS). Юникей на Дальнем Востоке в 2026 планировала запустить четыре проекта: жилой комплекс «Ресурс» и премиальный клубный дом «Гоголь» в Хабаровске, КРТ «Яблоневый сад» в Комсомольске-на-Амуре, а также новый проект во Владивостоке на улице Давыдова.
Казалось бы, какое дело хабаровчанам до того, что строится за восемь тысяч километров? Но у каждой из перечисленных компаний есть проекты и в Хабаровске. Не получится ли так, что приоритетными станут столичные стройки, а дальневосточные пойдут по остаточному принципу? За разъяснениями мы обратились к девелоперам.
В пресс-службе ГК «Талан» разъяснили: перераспределение финансовых или материально-технических ресурсов между стройками в принципе невозможно.
— В соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», реализация каждого жилого комплекса осуществляется через отдельное юридическое лицо. Каждое такое юрлицо обладает самостоятельной проектной декларацией, разрешительной документацией и уникальной схемой проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Законодательство РФ прямо запрещает перераспределение финансовых или материально-технических ресурсов между разными юрлицами в рамках одного девелоперского холдинга без соблюдения налоговых и корпоративных процедур. Перечислить средства со счетов хабаровского проекта на московский (или наоборот) технически невозможно — это квалифицируется как нецелевое использование средств дольщиков и влечёт административную и уголовную ответственность, — прокомментировали в пресс-службе ГК «Талан».
Строительные бригады, техника и материалы закреплены за конкретными объектами; их перемещение между городами, удаленными на 8 000 км, исключено как с логистической, так и с экономической точки зрения, добавили в компании. Интенсивность строительно-монтажных работ зависит исключительно от технологического этапа (нулевой цикл, монолит, отделка, благоустройство) и не имеет отношения к географии присутствия компании.
— Таким образом, вывод о «работе по остаточному принципу» не основан на нормах действующего законодательства и фактических обстоятельствах. Компания выполняет обязательства перед дольщиками в каждом регионе в полном объёме. В Хабаровске на сегодняшний день мы продолжаем строительство 5 объектов, а также есть планы на новые земельные участки в т.ч развитие уже существующих таких как проект «Воронежский бульвар» с прилегающей территория пешеходного бульвара и следующие очереди проекта «Амурский квартал», — резюмировали в пресс-службе застройщика.
Кстати, выход этой статьи совпал со стартом строительства ЖК «Дальневосточный квартал» — совместного проекта девелоперов DARS и UNIKEY. Будущий жилой район появится в границах улиц Промывочной, Геодезической и Автономной (Хабаровск). По информации застройщиков, общая площадь «Дальневосточного квартала» превысит 458 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство 6,3 тыс. квартир общей жилой площадью почти 312 тыс. кв. м — новый микрорайон будет рассчитан примерно на 10 тыс. жителей. Помимо жилья, здесь появится порядка 19 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, а также более 5 тыс. машиномест. Также в новом районе предусмотрено строительство школы на 1200 мест и объектов дошкольного образования на 800 мест. В этом проекте, отметил коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов, применяется опыт DARS в реализации крупных проектов КРТ по всей стране.
— В этом году мы активно запускаем новые дома в Хабаровске — в частности, уже вывели в продажи еще один дом в ЖК «На семи холмах». Во втором квартале у ГК DARS в Хабаровске стартуют сразу два новых проекта — в комфорт— и бизнес-классе. Параллельно в планы компании входит выход на рынок индивидуального жилищного строительства с отдельным проектом в этом сегменте. Хабаровск — ключевое направление деятельности ГК DARS, и мы продолжаем развиваться в регионе. Кроме того, компания передала ДОМ.РФ 144 квартиры в ЖК «Живописный сад» в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ», а до конца года планирует передать ещё порядка 600 квартир, — сообщил Дмитрий Софронов.
Управляющий партнер компании UNIKEY Айгуль Юсупова дала нашей редакции развернутое интервью, ответив на вопрос о возможном «сворачивании» строек, а также сообщив о ближайших планах.