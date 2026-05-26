Когда пройдет Петербургский международный экономический форум в 2026 году и сколько стоит участие

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2026 году в 29-й раз. Масштабное событие соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран. Когда состоится ПМЭФ в 2026 году, какие мероприятия вошли в программу форума, кто может принять в нем участие и сколько это стоит — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2026 году в 29-й раз. Масштабное событие соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран. Когда состоится ПМЭФ в 2026 году, какие мероприятия вошли в программу форума, кто может принять в нем участие и сколько это стоит — в материале «Газеты.Ru».

ПМЭФ в 2026 году: даты и тема.

Традиционно форум пройдет в Санкт-Петербурге, он будет длиться четыре дня.

Главная тема этого года: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам советника президента и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, архитектура форума отражает переход к многополярной системе международных отношений и поиск сбалансированных решений в условиях глобальной турбулентности.

Что такое ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это масштабное ежегодное мероприятие, на котором встречаются представители власти и бизнеса. Его цели — обсуждение глобальных экономических вопросов, привлечение инвестиций в экономику России, презентация новых масштабных проектов и технологий. В 2026 году форум проходит в 29-й раз.

Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году в Таврическом дворце и собрал более полутора тысяч участников из 50 стран. Инициатива его проведения принадлежала Совету Федерации и его председателю Егору Строеву, а официальным организатором выступила Межпарламентская ассамблея стран СНГ.

Настоящий размах форум приобрел в середине 2000-х годов, когда ПМЭФ переехал в выставочный комплекс «Ленэкспо».

С 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента России. С этого времени за ПМЭФ закрепился статус «русского Давоса».

В 2008 году был установлен своеобразный рекорд: в форуме приняли участие 12 глав государств.

Организатор Петербургского международного экономического форума — фонд «Росконгресс». Он отвечает за полный цикл организации форума: от формирования деловой программы и приглашения участников до технического обеспечения и координации всех служб на площадке.

Петербургский международный экономический форум год от года бьет собственные рекорды. В 2025 году его посетили делегации из 144 стран, было заключено 1084 соглашения на сумму свыше 6,3 трлн рублей.

Где проходит ПМЭФ-2026: место и адрес.

В 2016 году ПМЭФ переехал в новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Он расположен в районе аэропорта Пулково по адресу: Петербургское шоссе, 64, корпус 1.

Форум занимает все пространство центра и ежегодно принимает свыше 20 тысяч участников и гостей более чем из 120 стран. «Экспофорум» отвечает самым строгим требованиям безопасности: на его территории установлены дополнительные камеры наблюдения, подключенные к системе «Безопасный город», современные металлодетекторы и рентгеноскопы.

Добраться до площадки можно несколькими способами:

* На бесплатных автобусах-шаттлах: от станции метро «Московская» в дни проведения форума курсируют шаттлы до «Экспофорума».





* На городском общественном транспорте: автобусы № 187 (от метро « Кировский завод »), № 299 и № 400Э следуют до остановки «КВЦ “Экспофорум”.

* На личном автомобиле: с Пулковского шоссе необходимо повернуть на Петербургское шоссе; на территории комплекса предусмотрены открытые и подземные автостоянки.



* На такси: сервисы такси работают в стандартном режиме.

Деловая программа ПМЭФ-2026.

Деловая программа ПМЭФ-2026 будет насыщенной. Она насчитывает более 150 сессий, сгруппированных в пять тематических блоков:

~1. «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством»:~ на этом треке обсудят трансформацию глобальных рынков, будущее финансовой архитектуры, новые форматы партнерства и инвестиционные стратегии.

Среди сессий этого блока:

* 3 июня — «БРИКС — то, что нас объединяет: совместные победы и новые возможности для женского бизнеса».



* 4 июня — «Инвестиции в новые рынки: как меняется ландшафт в эпоху неопределенности».



* 4 июня — «Россия — США : диалог культур».

~2. «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста»:~ в центре внимания окажутся индустриальная политика, долгосрочные инвестиции, развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Среди сессий этого блока:

* 3 июня — «Основные угрозы России во второй четверти XXI века».



* 4 июня — «Креативная экономика: конкуренция нарративов или объединение вокруг смыслов».



* 4 июня — «Алкогольный рынок: вчера, сегодня, завтра».

~3. «Социальная сфера в эпоху новых технологий»:~ в центре внимания в этом блоке вопросы демографии, рынка труда, образования и влияния искусственного интеллекта на человека.

Среди сессий этого блока:

* 3 июня — «Русский язык как достояние и стратегический актив: от национальной политики к глобальному влиянию».



* 4 июня — «Золотой стандарт» корпоративной демографии«.



* 6 июня — “Цифровые дети, кто за вас в ответе?”.

~4. «Среда для жизни: новые технологии — новое качество»:~ участники обсудят устойчивое развитие территорий, экономику наследия и формирование комфортной городской среды.

Среди сессий этого блока:

* 3 июня — «Культурные инвестиции как драйвер развития регионов».



* 4 июня — «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф».



* 5 июня — «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы».

~5. «Технологии, определяющие будущее»:~ отдельное внимание будет уделено искусственному интеллекту, роботизации, цифровому суверенитету и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Среди сессий этого блока:

* 3 июня — «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения».



* 3 июня — «Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий».



* 5 июня — «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения».

Помимо этого, запланированы специальные форматы: бизнес-диалоги с ключевыми странами и регионами, международные бизнес-завтраки и встречи. Полностью деловая программа опубликована на официальном сайте форума.

Программа ПМЭФ-2026 по дням.

~3 июня~

Открытие форума. Первый день традиционно посвящен специализированным темам. Пройдут два ключевых мероприятия:

* Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП). Деловая программа будет разделена на пять тематических блоков, охватывающих все аспекты деятельности МСП.



* Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Основная площадка для обсуждения стратегических вопросов в области здравоохранения и фармацевтики.

~4 июня~

Основной день деловой программы, когда проходят ключевые мероприятия и панельные сессии в рамках пяти тематических блоков: сессии, круглые столы, отраслевые обсуждения.

* Утром состоится спортивное событие — традиционный массовый забег по историческому центру Санкт-Петербурга под девизом «Борись и побеждай».



* В рамках международного сотрудничества запланированы сессии, посвященные деловым отношениям с Китаем.

~5 июня~

Самый важный день форума, когда проходит главное событие — пленарное заседание, к которому приковано наибольшее внимание. На нем соберутся главы государств, представители власти и бизнеса.

Помимо этого, деловая программа 5 июня включает:

* Выездное мероприятие, посвященное инвестициям в туристическую инфраструктуру Санкт-Петербурга и области.



* Отраслевые сессии: продолжится работа по всем пяти тематическим трекам, включая обсуждение структурных изменений в российской экономике и технологического лидерства.

~6 июня~

Заключительный день форума будет полностью посвящен молодежной повестке. Состоится молодежный экономический форум «День будущего». Пройдут итоговые встречи и официальное закрытие форума.

* В программе более 30 сессий, посвященных развитию экономики, предпринимательства, трансформации медиапространства, внедрению искусственного интеллекта и формированию новых карьерных траекторий.



* В рамках «Дня будущего» пройдут деловые игры, открытые диалоги с представителями бизнеса и государства, а также интерактивные сессии для проработки актуальных экономических задач.

Мероприятия будут длиться примерно с 09.00 до 18.00.

Культурная и спортивная программы ПМЭФ-2026.

~Культурная программа~

Культурная программа ПМЭФ-2026 развернется в рамках традиционного фестиваля «Петербургские сезоны», который пройдет с 30 мая по 6 июня. Среди ключевых событий:

* Опера «Тамерлан» на сцене Мариинского театра (4 июня).



* Выставки «Русский императив», «Балет. Земные боги», «В мастерской театрального художника».



* Ретроралли «Ленинград» в культурном квартале «Брусницын» (открытие фестиваля 30 мая).



* Музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта».



* Культурно-исторические маршруты по Старой Ладоге.



* Большой концерт на Дворцовой площади.

Завершится программа 6 июня серией культурных событий, среди которых торжественные мероприятия, посвященные 260-летию Гатчинского дворца, и спектакли ведущих театральных площадок города.

~Спортивная программа~

В рамках ПМЭФ-2026 также запланирована спортивная программа, включающая более десяти видов спорта:

* 26−31 мая — многодневная велогонка «Золото Ладоги».



* 30 мая — Кубок органов государственной власти по футболу и Кубок радио «Монте-Карло» по гольфу.



* 4 июня — забег по центру Петербурга.



* 6 июня — прогулка на сапах по каналам.

Также состоятся традиционный Кубок по конной выездке, турниры по гольфу, теннису и парусному спорту.

Как принять участие в форуме.

Формат ПМЭФ — закрытый, попасть на него можно только после регистрации. Каждый участник должен сначала подать заявку через специальную электронную систему на официальном сайте и получить одобрение организаторов.

Процесс регистрации начинается с создания учетной записи в едином кабинете участника. После заполнения профиля подается заявка на участие в ПМЭФ-2026. Если она будет одобрена, заявитель получает доступ к дальнейшим шагам: выбору пакета участия, оплате взноса (если это предусмотрено выбранной категорией) и оформлению бейджа — именного пропуска, который дает право прохода на площадку.

Кто может принять участие в ПМЭФ-2026.

* Представители бизнеса;



* Журналисты и блогеры: аккредитация открылась 13 марта и завершилась 20 апреля 2026 года;



* Представители федеральных и региональных органов власти;



* Международные делегации;



* Эксперты и аналитики;



* Волонтеры: прием заявок для петербургских студентов проходил до 24 марта; основные требования — возраст от 17 до 30 лет и знание иностранных языков.

Сколько стоит участие в форуме.

Участие в Петербургском международном форуме — дорогое удовольствие. Это одно из самых затратных деловых мероприятий в России.

* Пакет ограниченного участия: 66 тыс. рублей. Включает доступ к мероприятиям первого дня форума — 3 июня. В этот день проходят Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность».



* Полный пакет участника: до 18 мая — 1,454 млн рублей, с 19 мая — 1,632 млн рублей. Включает доступ ко всем мероприятиям программы и зонам делового общения, однако посещение пленарного заседания и отдельных закрытых мероприятий возможно только по специальному приглашению.

Для сравнения: в 2019 году стандартный пакет участника стоил 350 тысяч рублей. Несмотря на повышение стоимости, спрос на участие со стороны бизнеса остается стабильно высоким.

Бесплатный доступ на ПМЭФ возможен для:

* аккредитованных журналистов;



* приглашенных участников;



* представителей партнерских организаций.

Кто из иностранных гостей будет на ПМЭФ-2026.

В 2026 году ожидается участие более 100 стран. На ПМЭФ планируют приехать делегации из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки: ОАЭ, Бахрейна, Египта, Индии, Лаоса и других. Традиционно ожидается участие Китая. Приглашения получили Армения, Индонезия, Мексика и Колумбия.

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Это решение символично: в 2026 году исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Ожидается, что такое внимание укрепит инвестиционное сотрудничество и откроет новые совместные проекты.

Помимо этого, на форум планирует приехать глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук, чтобы послушать выступление Владимира Путина.

Безопасность на ПМЭФ-2026.

В 2026 году на территории КВЦ «Экспофорум» и прилегающих районов будут действовать усиленные меры, включающие многоуровневую систему досмотра и видеонаблюдения.

В Санкт-Петербурге во время проведения форума будут тщательнее следить за безопасностью.

* На участке с 60-го по 94-й километр КАД будет запрещено движение грузовиков массой более 3,5 тонны. Ограничение будет действовать с 3 по 6 июня. Патрули ГИБДД будут регулировать районы развязок с Софийской улицей и автодорогой Марьино — Ропша.



* На центральных улицах города, таких как Вознесенский проспект, ул. Марата, Михайловская ул., набережная реки Мойки, 6-я Советская ул., ул. Чайковского, Стремянная ул. и ряде других, запретят остановку.



* За несколько дней до начала ПМЭФ полностью перекроют зоны около аэропорта и «Экспофорума»: ул. Стартовую, Домодедовскую, Внуковскую.

Как пройти досмотр.

Досмотр в самом «Экспофоруме» проходит в два этапа.

1. Транспорт участников проверяют на наличие запрещенных предметов. В машине не должно быть закрытых контейнеров, пакетов, жидкостей в емкостях объемом более 500 мл. Также проверяется аккредитация.



2. На втором этапе посетители форума проходят через рамки металлодетекторов, а их личные вещи досматривают при помощи рентгеноскопов. Участника форума могут попросить показать ноутбук, телефон и другую технику. Также проверяют его аккредитационный бейдж и паспорт.

Нововведение этого года — требование о прохождении ПЦР-тестирования для участников пленарного заседания, представителей СМИ и обслуживающего персонала. Им необходимо сдать анализ на COVID-19, грипп А/В и ОРВИ. Для остальных участников такое тестирование не предусмотрено.

Узнать больше по теме СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день. Читать дальше