В Новосибирской области восстанавливают мост через реку Каргат

В Новосибирской области начался ремонт участка автомобильной дороги «Каргат — Маршанское», а также капитальный ремонт моста через реку Каргат. Как сообщили в правительстве региона, подрядчик уже приступил к работам на отрезке с 19 по 24 километр, включая восстановление моста на 23-м километре.
В ходе ремонта специалисты заменят основные конструкции моста, обновят деформационные швы и гидроизоляцию, а также установят систему защиты реки от загрязнения сточными водами. После этого дорожники уложат новое асфальтобетонное покрытие.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что весь объект планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. Решение о ремонте было принято после обследования, которое выявило разрушение покрытия, деформацию швов и обводнение конструкций, что создавало риски для безопасности движения.
После завершения работ мост будет приведён в нормативное состояние, что повысит безопасность и улучшит транспортную доступность этого участка дороги.