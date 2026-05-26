Почти 1,5 млрд рублей направят на развитие метро в Нижнем Новгороде

Еще 269 млн рублей предусмотрено на проект продления Сормовско-Мещерской линии, где должна появиться станция метро «Сормовская». Об этом сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. При этом строительство станции в Сормовском районе пока так и не стартовало, хотя контракт на работы был подписан еще летом 2022 года. Изначально ввод станции планировался в декабре 2026 года, однако новые сроки реализации проекта пока не называются.