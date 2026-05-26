Что происходит с курсом тенге прямо сейчас

На первый взгляд, это обычные колебания рынка. Однако за ними снова стоят такие факторы, как нефть, Ближний Восток и настроение мировых инвесторов, передает DKNews.kz.
По итогам торгов на KASE доллар укрепился на уровне 472,64 тенге. Давление на национальную валюту возникло после резкого падения цен на нефть: в понедельник Brent потерял почти 5%.
Для Казахстана это всегда чувствительная тема. Когда нефть дешевеет, тенге обычно реагирует одним из первых.
Однако уже во вторник ситуация начала меняться.
Ситуация на сырьевом рынке резко изменилась после новых сообщений из Ормузского пролива. Там вновь обострились отношения между США и Ираном.
Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти. Поэтому любые конфликты в регионе мгновенно влияют на цены.
На этом фоне Brent снова начал расти и восстановился до 95,23 доллара за баррель.
Вместе с нефтью рынок немного успокоился и по отношению к тенге.
Почему это важно для Казахстана
Экономика Казахстана сильно зависит от экспорта сырья. Чем выше цены на нефть, тем больше валютной выручки получает страна.
Связь проста:
Нефть падает — тенге слабеет;
Нефть растет — тенге получает поддержку.
Сейчас рынок внимательно следит за двумя аспектами:
Переговорами по прекращению огня.
Дальнейшей ситуацией вокруг Ормузского пролива.
Инвесторы сохраняют осторожный оптимизм: переговоры продолжаются, что дает надежду на деэскалацию.
Паники на рынке пока нет.
Аналитики считают, что нынешние колебания выглядят скорее техническими, чем кризисными.
Речь идет не о резком обвале тенге, а о стандартной реакции валютного рынка на внешние новости.
Тем не менее, нервозность остается высокой: финансовые площадки сейчас буквально живут от заголовка к заголовку.
Что будет с курсом дальше
Ожидания на вторник выглядят так:
Доллар США — 466−476 тенге;
Евро — 540−550 тенге;
Рубль — 6,50−6,70 тенге;
Юань — 69−70 тенге.
Что это значит для обычных казахстанцев
Пока речь идет о небольших колебаниях, которые рынок считает нормальными. Но если напряженность на Ближнем Востоке усилится, а нефть снова начнет резко двигаться, курс тенге может стать гораздо более волатильным.
Именно поэтому ближайшие дни для валютного рынка будут особенно важными.