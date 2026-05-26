В Омской области задержали 100 кг молочки без документов

На посту «Исилькульский» сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области задержали два автомобиля, перевозивших 100 килограммов молочной продукции из Казахстана и Кыргызстана без необходимых документов. Об этом ведомство сообщило во вторник, 26 мая 2026 года.
«24 мая на посту “Исилькульский” специалисты Россельхознадзора остановили сразу два автомобиля. Из Казахстана и Кыргызстана везли молочную продукцию: 40 кг кумыса и 60 кг сливочного масла», — указано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что ни одна партия товара не сопровождалась ветеринарными сертификатами Таможенного союза. В региональном Россельхознадзоре подчеркнули, что эти документы являются ключевыми, поскольку удостоверяют безопасность продукции, её происхождение из региона, свободного от заболеваний, и отсутствие рисков для эпизоотической ситуации.
В отношении перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях, а оба автомобиля развернули обратно к пункту погрузки.