Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алжир и Беларусь могут открыть посольства и прямое авиасообщение

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Алжир и Беларусь рассматривают возможность о взаимном открытии посольств и организации прямого авиасообщения между странами, заявил председатель Национального народного собрания Парламента Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагим Бугал по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: Белавиа / Telegram

«Я внес на рассмотрение президента предложение подумать над возможностью открытия дипломатических миссий в обеих странах на взаимной основе», — цитирует Бугала БелТА.

Кроме этого, рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Алжиром.

Бугал подчеркнул, что прямое авиасообщение между странами позволит «укрепить межкультурные связи и взаимодействие деловых кругов».

Сегодня президент Беларуси провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира. Глава государства подчеркнул, что республика хотела бы опираться на Алжир при сотрудничестве с севером африканского континента.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше