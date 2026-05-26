Алжир и Беларусь могут открыть посольства и прямое авиасообщение

«Я внес на рассмотрение президента предложение подумать над возможностью открытия дипломатических миссий в обеих странах на взаимной основе», — цитирует Бугала БелТА.
Кроме этого, рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Алжиром.
Бугал подчеркнул, что прямое авиасообщение между странами позволит «укрепить межкультурные связи и взаимодействие деловых кругов».
Сегодня президент Беларуси провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира. Глава государства подчеркнул, что республика хотела бы опираться на Алжир при сотрудничестве с севером африканского континента.