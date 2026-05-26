В Новосибирске планируют расселить 11 аварийных домов в четырех районах

В Новосибирске в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируют расселить 11 аварийных многоквартирных домов. Речь идет о зданиях, в отношении которых введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Под расселение попадут дома в Первомайском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города. В список вошли здания по адресам: 2-й переулок Римского-Корсакова, 8, улица Костычева, 9, 2-я Портовая, 28, Красный Факел, 22, Марата, 11 и 9, Старое Шоссе, 137, Малыгина, 25, Чехова, 390, 2-я Школьная, 57, а также Саввы Кожевникова, 2.
Расселение пройдет по федеральному проекту «Жилье», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его цель — улучшение жилищных условий и обновление городской среды.