Билайн и «ЛизаАлерт»: короткий номер 022 — новый шаг к спасению

«Для нас запуск короткого номера 022 — очень важный шаг. Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8 800 700−54−52. И короткий, и длинный номер ближайшие годы будут работать одновременно — до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб. Мы в ЛизаАлерт постоянно боремся с любыми сложностями на пути получения помощи. Очень часто поиск человека зависит от скорости: от минут, часов, иногда — суток, которые уходят на попытки понять, куда звонить и к кому обращаться. Чем проще человеку связаться с нами, тем ближе становится помощь. Три цифры вместо десяти — это действительно важный шаг вперед. Спасибо нашему партнеру Билайну за запуск этого проекта. Уверен, что со временем и другие операторы связи помогут сделать номер 022 доступным для каждого жителя России».