Под Симферополем открыли крупнейший в Крыму оптово-распределительный центр

Во вторник, 26 мая, в Симферопольском районе открыли новый оптово-распределительный центр, который является крупнейшим в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Оптово-распределительный центр открыли в селе Чистенькое. Площадь объекта превышает 58 тысяч квадратных метров.
«Здесь использованы передовые технологические решения, подразумевающие внедрение роботизированных систем и элементов искусственного интеллекта», — рассказал Аксенов.
В распределительном центре можно хранить широкий ассортимент товаров. Речь, в частности, идет о продуктах и бытовой электроники. На объекте есть возможность проводить разные виды работ — от разгрузки машин до контроля качества продукции.
«Открытие объекта будет способствовать не только оптимизации процессов приемки, хранения и обработки заказов, но и существенному сокращению издержек, повышению скорости доставки товаров в магазины», — написал глава Крыма.
Руководитель региона добавил, что сначала там будут работать 900 человек. В дальнейшем численность сотрудников могут увеличить до 2 тысяч человек.
Аксенов добавил, что строительство комплекса стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. По его словам, инвестор получит 1,2 млрд рублей в качестве компенсации стоимости выполненных строительно-монтажных работ.