Рестораторы Норильска повышают свой уровень совместно с Агентством развития Норильска и институтом гастрономии СФУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда Агентства развития Норильска (АРН) совместно с Институтом гастрономии СФУ и предпринимателями заполярного города продолжают реализацию проекта «Арктическая академия сервиса».
Как рассказала специалист направления «Развитие бизнес-среды» АРН Оксана Бруяка: «В рамках развития стратегии общепита города Норильска, которая была создана в 2021 году, после встречи в Норильске и Красноярске собственников ресторанов, шеф-поваров, представителей “Норникеля”, знакомством с Институтом гастрономии был создан проект “Арктическая академия сервиса”. И в рамках него Агентство развития Норильска проводит обучение с нашими партнёрами Bellini group».
Накануне в Красноярске завершилась образовательная программа, в которой приняли участие 9 руководителей предприятий питания от кафе-бистро Дудинки до ресторана «Полярная звезда» в Норильске.
По словам заместителя руководителя центра дополнительного образования Института гастрономии Анастасии Филипповой, сотрудничество института с Норильском и АРН ведется с 2023 года.
«К нам приезжают рестораторы, официанты, управляющие, администраторы, кондитеры, шефы на различные курсы по обучению. Программа направлена на повышение квалификации — “Эффективное управление ресторанному делу”, — рассказала Анастасия.
Она также подчеркнула, что сотрудничество с Норильском и Агентством развития Норильска дает возможность расширить границы: «Институт — это не только про то, что мы улучшаем что-то здесь, в нашем городе или рядом, это в том числе, про улучшение региона и то, что у нас есть такая возможность помогать северным территориям, это очень достойно. Мы дружим со всеми рестораторами, общаемся, сами ездим в Норильск, развиваем различные проекты. В будущем планируем запустить программу “Школа гастрономии” на базе одного из колледжей города Норильска. Это дает нам возможность, в том числе, расти вместе с ними».
По ее словам, сегодня Норильск очень изменился. «Спустя год после начала обучения, это стал абсолютно другой город, стало гастрономично, вкусно, интересно, необычно, достойно. Я никогда не буду сравнивать Норильск ни с Красноярском, ни тем более с Москвой или Питером. Я буду Норильск сравнивать именно с Норильском. И то, какой он сейчас, это действительно очень хорошо и здорово. Наши совместные программы с АРН дают возможность для большего вектора развития и создания командности, вместе развивать свой город, а не точечно, когда каждый сам за себя. Это и спровоцировало такой хороший результат и рост», — считает Анастасия Филиппова.
Сами рестораторы с огромным интересом участвуют в обучающих программах и отмечают высокий потенциал для своего развития.
Шеф-повар ресторана «Полярная звезда» Александр Скибин в беседе с корреспондентом «НИА-Красноярск» рассказал, что впервые принял участие в программе в 2024 году.
«Я был участником программы “Шеф. Продвинутый курс”, где я получил практические навыки. Благодаря поддержке Агентства развития Норильска, компании “Норникель сервис” нам удалось “прокачаться” в этом направлении, и по возвращению мы тогда сделали хорошее обновление меню, передали наш опыт поварам и повысили уровень кухни в целом.
Нынешний курс направлен больше на управленческую составляющую, он называется «Эффективное управление рестораном», и после этого курса мы ожидаем, что у нас будет более эффективное управление. Здесь затрагивается очень много моментов: бережливое производство, PR, маркетинг. Поднимаются наболевшие темы. Cтаршие коллеги, эксперты делятся опытом непосредственно из ресторанов Красноярска, которые сейчас в топе и региона, и России. Поэтому это реальные практики, а не теории из учебника. Это очень важно — пользоваться рабочими инструментами и привносить знания в свое заведение по возвращению", — сказал Александр Скибин.
Напомним, ресторан «Полярная звезда» с начала 2026 года запустился после ребрендинга. Это полное обновление как материально-технического обеспечения, оборудования ресторана в целом, так и обновление команды с точки зрения вообще взгляда на кухню, на гастрономию.
«Уже с начала года мы получаем хорошую обратную связь от наших гостей — как по основному меню, так и по специальным предложениям, которые мы периодически выпускаем, — сказал шеф-повар ресторана. — Обучение в школе гастрономии даст новый шаг, новую возможность идти дальше, реализовывать какие-то задумки, планы, делиться знаниями непосредственно на рабочих местах с коллегами, с поварами, официантами, в какой-то степени быть их наставником. И я думаю, что это очень хорошая история, которую нужно периодически продолжать».
Руководитель кафе-кондитерской «Карамель» Светлана Петухова тоже не первый раз принимает участие в курсах, организованных АРН. «Каждый раз, приезжая сюда, мы получаем новые знания. Очень приятно учиться у таких профессионалов. В ходе лекций можно спросить какие-то конкретные вещи», — сказала она, добавив, что в нынешней обучающей программе состоялся кондитерский курс Нины Тарасовой, и очень скоро на витринах «Карамели» появятся вкусные и красивые новинки.
Говоря о результатах такой работы, Светлана Петухова подчеркнула, что действительно индустрия гастрономии в Норильске очень сильно изменилась, и «очень приятно, что мы можем людей приучать к более эстетичному времяпровождению в заведениях. Например, в Красноярске все завтракают в кафе, проводят какие-то встречи. Мы только сейчас выходим на этот уровень, и очень приятно видеть эти изменения. Я благодарна Агентству развития Норильска, что у нас есть такая возможность».
Стоит отметить, что норильская «Карамель» вышла и на красноярский рынок. Совсем недавно в районе СФУ открылось их кафе.
На обучение в Красноярск приехали и представители из Дудинки.
У Людмилы Кузнецовой столовая в поселке Дудинке и в городе Светлогорске. Ее мечта — открыть булочную. «Я первый раз принимаю участие в таких курсах, и я в восторге. Прошла курсы по рулетам Нины Тарасовой — это волшебство! Сейчас получаю здесь очень много информации, пытаюсь переложить все на себя, на свои столовые. Я люблю учиться, использовать какие-то новые тренды, новые традиции», — рассказала она.
Благодаря программе АРН по преображению гастрономической карты Норильска, предприниматели на территории создали свое сообщество и совместно работают над новым гастрономическим обликом арктического города.
"Собственники ресторанов и кафе, предприниматели на территории, которые давно работают, говорят — ну, конечно, мы друг друга знали, но почему-то не было у нас общения. А теперь они объединились в сообщество. У ребят появилось профессиональное развитие, общие интересы. АРН как институт развития даёт им такой толчок, — рассказывает Оксана Бруяка.
Говоря о взаимодействии с Институтом гастрономии, она отметила, что это новый импульс, возможность не оставаться в одной точке, а постоянно развиваться: «Здесь действительности происходит новый виток, дополнительное образование. С каждым годом в образовательные программы добавляется новый компонент».
Проект «Арктическая академия сервиса» будет продолжать развиваться. Он востребован и АРН уже получает от рестораторов запросы на новые образовательные и практические занятия.