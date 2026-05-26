1,5 млрд рублей добавят на строительство метро в Нижнем Новгороде

Бюджетный комитет Законодательного собрания Нижегородской области одобрил майские поправки в областной бюджет на 2026 год, предусматривающие выделение около 1,5 млрд рублей на развитие подземки. Депутаты рассмотрят изменения на заседании 28 мая.
Основная часть средств в размере 1,186 млрд рублей пойдет на продление Автозаводской линии до Сенной площади за счет инфраструктурных кредитов. В Нижегородском районе уже завершается пусконаладка и сборка второго проходческого щита, который в мае должен двинуться от улицы Горького к площади Свободы. Открыть станции «Площадь Свободы» и «Сенная» рассчитывают до конца 2027 года.
Еще 269 млн рублей направят на проектирование продления Сормовско-Мещерской линии. Строительство станции «Сормовская» в Сормовском районе еще не началось. Хотя контракт 2022 года предполагал ввод в декабре 2026 года, актуальные сроки и новая стоимость объекта пока официально не озвучены. После корректировок доходы бюджета составят 337,6 млрд рублей, расходы — 372,5 млрд, а дефицит увеличится до 34,9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что эксперты из Китая посетили стройплощадку нижегородского метро.