1,5 млрд рублей добавят на строительство метро в Нижнем Новгороде

Еще 269 млн рублей направят на проектирование продления Сормовско-Мещерской линии. Строительство станции «Сормовская» в Сормовском районе еще не началось. Хотя контракт 2022 года предполагал ввод в декабре 2026 года, актуальные сроки и новая стоимость объекта пока официально не озвучены. После корректировок доходы бюджета составят 337,6 млрд рублей, расходы — 372,5 млрд, а дефицит увеличится до 34,9 млрд рублей.