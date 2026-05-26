Правительство отчитается о концессиях в Нижегородской области

На сегодняшний день регион заключил около 30 концессий с общим объемом инвестиций в 260 млрд рублей. Среди них — возведение IT-кампуса, ледовой арены, обновление трамвайных путей и строительство школ под контролем Корпорации развития Нижегородской области. При этом не все объекты сдаются в графике: затягивается берегоукрепление Черниговской набережной, а соглашения по некоторым ФОКам и спорткомплексам властям пришлось расторгать через суд из-за недобросовестности инвесторов.