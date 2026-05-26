ВТБ делает ставку на рост экономики РФ при ограниченных трудовых ресурсах

Отдельно Пьянов предупредил о риске возникновения в России так называемого «эффекта гистерезиса» — ситуации, когда экономика, длительное время находясь ниже своего потенциала, фактически «запоминает» этот уровень, а производительные силы разучиваются работать на более высокой мощности. По его словам, для закрепления инфляционных ожиданий экономика может находиться ниже потенциала несколько месяцев, однако если это состояние сохраняется год и более, возрастает риск закрепления заниженного уровня активности, поэтому важно ограничивать срок жесткой денежно-кредитной политики и периода работы экономики ниже потенциала.