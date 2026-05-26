В Новосибирске расселят 11 аварийных домов

Власти Новосибирска готовят расселение 11 многоквартирных домов, которые признали аварийными. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о зданиях в Первомайском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Для этих домов ввели режим повышенной готовности.

В список вошли дома на 2-м переулке Римского-Корсакова, улице Костычева, 2-й Портовой, Красном Факеле, улицах Марата, Старом Шоссе, Малыгина, Чехова, 2-й Школьной и Саввы Кожевникова.

Расселение проведут по федеральному проекту «Жильё». Он входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В мэрии заявили, что программа направлена на улучшение условий проживания и обновление городской среды.