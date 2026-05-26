В Новосибирске расселят 11 аварийных домов

Речь идет о зданиях в Первомайском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Для этих домов ввели режим повышенной готовности.
В список вошли дома на 2-м переулке Римского-Корсакова, улице Костычева, 2-й Портовой, Красном Факеле, улицах Марата, Старом Шоссе, Малыгина, Чехова, 2-й Школьной и Саввы Кожевникова.
Расселение проведут по федеральному проекту «Жильё». Он входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
В мэрии заявили, что программа направлена на улучшение условий проживания и обновление городской среды.