В Перми с начала года новоселами отдельных квартир стали 46 детей-сирот

В городском управлении жилищных отношений напомнили, дети-сироты и лица из их числа также могут купить собственное жилье за счет жилищного сертификата. Его предоставляет краевое Минтруда. Сертификаты получили 33 человека, из них 23 — реализованы. Сумма сертификата единая по всему Пермскому краю и составляет 4,4 млн руб.