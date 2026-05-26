Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель-экспедитор, бухгалтер, врач по медицинской профилактике, повар и водитель автобуса.
Вакансии для рабочих специальностей.
Компания по дистрибуции продуктов питания ищет водителя-экспедитора с опытом работы и правами категории С и В. Работник должен доставлять продукты по торговым точкам и передавать товары клиенту по накладным. Фирма готова предложить автопарк автомобилей грузоподъемностью от 5 до 11 тонн, а также автозаправку, автосервис, коллектив механиков и подменный автомобиль на случай поломки. Кроме того, предусмотрены график 5/2 с плавающими выходными, оформление по ТК, обучение на территории предприятия, корпоративные мероприятия и подарки к праздникам. В числе преимуществ работодатель, помимо прочего, называет вкусные и горячие обеды в столовой, скидки в партнерских проектах, возможность карьерного роста, «приятную» атмосферу и «дружный» коллектив профессионалов. Зарплата — от 100 до 140 тыс. руб.
Слесарю-монтажнику судостроительного завода обещают платить «достойную» зарплату 30−40 тыс. руб. (обсуждается на собеседовании) за несение дежурно-вахтенной службы на строящихся заказах. Работодатель предлагает 12-часовой рабочий день по графику сменности, прохождение медосмотров за счет компании, дополнительное повышение квалификации, выдачу молока за вредность, СИЗ и спецодежду. Сотрудник может рассчитывать и на «вкусное» и разнообразное питание, а также на программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха. На территории находятся спортивные площадки и зеленые зоны для отдыха, добавляет завод.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Аудиторская фирма, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского учета, приглашает на работу бухгалтера с опытом самостоятельного ведения учета и составления отчетности от пяти лет. Ему предстоит вести бухгалтерский и налоговый учет организаций малого бизнеса. График — 5/2 с 8:30 до 16:30, зарплата — 80 тыс. руб.
В Центр обслуживания объектов госсобственности на период отпуска по уходу за ребенком основного работника требуется секретарь-делопроизводитель. К кандидату предъявляется ряд требований. Так, он должен иметь опыт работы и обладать знаниями нормативного законодательства в области организации документооборота. Помимо этого, работодатель ждет от соискателя соблюдения «правил работы с входящими, исходящими и внутренними документами; контроля исполнения документов; составления и оформления организационных, управленческих документов; создания и ведения баз данных служебных документов в учреждении». Непосредственно в список обязанностей сотрудника входят организация и ведение в полном объеме делопроизводства и документооборота, составление по поручению руководителя писем, запросов и документов, а также подготовка ответов авторам писем. Помимо этого, секретарь должен собирать, обрабатывать и передавать руководителю требуемую информацию, принимать и отправлять корреспонденции на почте, встречать посетителей, поддерживать порядок в приемной и обеспечивать рабочее место канцелярией. За это работнику будут платить 40−45 тыс. руб.
Вакансии без опыта работы.
Центр общественного здоровья разместил вакансию врача по медицинской профилактике. Сотрудник должен будет разрабатывать организационно-методические рекомендации для медработников лечебно-профилактических учреждений, проводить организационно-методическую работу и лектории, а также участвовать в семинарах и массовых мероприятиях по вопросам профилактики. Зарплата — 70−80 тыс. руб., график — полный рабочий день.
Слесарь-сантехник в Центре обслуживания объектов госсобственности может рассчитывать на зарплату 32−36 тыс. руб. Он будет обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт. Кроме того, сотрудник должен участвовать в ликвидации неисправностей в работе систем, проводить диагностику и технические осмотры систем, а также своевременно ремонтировать и модернизировать системы. График работы — свободный.
Вакансии с неполной занятостью.
В торговый дом требуется повар, который будет готовить блюда, соблюдать чистоту на рабочем месте и придерживаться требований и норм санитарии. Работодатель обещает трудоустройство по ТК, сменный или гибкий график с 10:00 до 22:00 (при этом работодатель указывает на «неполную занятость»), корпоративные скидки, рабочую форму, помощь в оформлении медкнижки и «лояльное» руководство. От кандидата требуются знания стандартов пищевой безопасности и технологических процессов приготовления блюд. На должность готовы рассмотреть кандидата без стажа, однако опыт работы может стать преимуществом при трудоустройстве. Зарплата — 55−70 тыс. руб.
Театр находится в поисках кухонного рабочего, в обязанности которого войдут содержание в чистоте производственных помещений, оборудования и инвентаря, а также первичная обработка продуктов и помощь поварам. Соискатель также должен знать санитарные нормы, уметь работать с кухонным оборудованием и обладать высокой скоростью работы и дисциплинированностью. Зарплата — 28 тыс. руб.
Другие вакансии.
Водитель автобуса, выполняющий рейсы по Калининградской области, будет получать 75 тыс. руб. «на руки» в автотранспортной компании. Для трудоустройства необходимы опыт работы от трех лет, наличие прав категории D и техкарты.
Техник по обслуживанию технических средств в охранном предприятии будет осуществлять работы по ремонту, наладке и техническому обслуживанию систем охранной, пожарной, тревожной, периметральной сигнализации, а также систем контроля и управления доступом, интегрированных комплексных систем и программного обеспечения. Требуется опыт от трех лет. График работы — полный рабочий день. Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
