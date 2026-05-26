Реальные кейсы, высокая конкуренция и молодые таланты в ИИ: стартовал конкурс по ИИ для детей и молодёжи AI Challenge

«Победа в AI Challenge — это событие, изменившее всё. Конкурс уникален. В нём всё особенное: задачи, окружение, атмосфера. Ты не волнуешься, а чувствуешь спокойствие и поддержку самых искренних людей, видишь настоящие возможности и перспективы на будущее. Я всегда ожидала перехода в следующий этап, чтобы доработать решение с учётом усложнения задачи. Помню, как уезжала на соревнования во время финального этапа, брала ноутбук и делала задание всё свободное время. Участвуя в конкурсе, я поняла, что всегда нужно идти до конца, даже если долго ничего не получается. Нужно стараться выбивать максимальный скор из последних сил и в огромной конкуренции всё равно работать дальше».