Крымских предпринимателей оштрафовали на 1,3 млн рублей за отсутствие кассовых аппаратов

Крымских бизнесменов привлекли к ответственности за неиспользование кассовых аппаратов. Штрафы выписаны почти трем сотням нарушителей.
Как сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым, отсутствие контрольно-кассовой техники остается одним из самых распространенных нарушений, большинство из которых были обнаружены в сфере торговли. В ресторанном бизнесе зафиксировано 25 нарушений, в сфере услуг — 14, а в торговле топливом через бензороботы — 7.
В результате после проверок налоговой к ответственности привлекли 288 лиц, которым выписаны штрафы на сумму 1,3 млн рублей.
