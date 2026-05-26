В Челябинской области запустили первое крупное производство перепелов

В Челябинске появилось первое в регионе промышленное хозяйство по разведению перепелов. Фабрика работает два месяца. Она нацелена на полный производственный цикл: собственное яйцо, инкубацию, выращивание птицы на мясо, переработку и утилизацию отходов. Корреспондент ИА «Первое областное» посетила новое предприятие и выяснила, почему перепелиная ферма на Южном Урале — продукт штучный.
Идею о создании фабрики ее владельцу Спартаку Кочаряну подсказали друзья, которые занимаются бизнесом. Так и родился «Царь Перепел». На сегодня поголовье составляет 2800 птиц. Из них продуктивных (несущих яйцо и мясных) — около 500, остальные молодняк.
Помещение рассчитано на гораздо большие объемы. В перспективе к концу года весь этаж заполнится перепелами.
Как устроен цикл: от яйца до прилавка.
Главная задача сейчас — перестать зависеть от внешних поставок инкубационного яйца. Сегодня фермеры ездят по частникам, собирают по 50—100 штук, везут в свой инкубатор.
«В нашей области нет крупных ферм, которые дают инкубационное яйцо. Есть маленькие: 20, 50, 100 штук. Максимум, с кем договорились, — по 500—1000 раз в две недели», — рассказывает управляющий производством Сергей.
Процесс инкубации длится 18 дней. За несколько дней до вылупления яйца перестают переворачивать, укладывают горизонтально — так птенцы правильно формируются.
«В течение трех дней мы уже всё освобождаем», — добавляет владелец.
Вылупившихся птенцов рассаживают в брудеры — специальные ящики с лампами, где тепло и сухо. Через полтора месяца птица готова либо на мясо, либо для перевода в родительское стадо. Несушки живут около года, затем тоже уходят на убой.
Одна из главных проблем при разведении — генетическое здоровье стада. Как объяснил владелец фабрики, нельзя допускать смешения близкой крови, иначе потомство будет слабым.
Поэтому хозяйство ищет поставщиков с разных линий. Пока это сложно: частные фермеры держат небольшие стада и риск инбридинга высок. Сейчас на фабрике представлено несколько пород.
«У нас здесь есть породы: белый гигант, техасцы, золотистый и серебряный феникс, смокинговые и маньчжурские перепела», — рассказывает управляющий.
Пока что фабрика делает ставку на гигантов (мясные породы) и универсалов (яично-мясные). При правильном кормлении одни и те же птицы могут давать либо больше мяса, либо больше яиц.
С кормами тоже непросто. Крупные производители не всегда соблюдают заявленные процентные показатели. На мелких предприятиях сложно контролировать рецептуру. Поэтому в хозяйстве Спартака планируют со временем перейти на собственный комбикорм. Пока птицы мало — это нерентабельно, но в будущем вопрос встанет остро.
Еще один из остро стоящих вопросов для любого птицеводческого хозяйства — утилизация помета. Фермеры планируют запустить цикл по созданию топливных брикетов из отходов.
«Самое-самое важное, ответственное и сложное — это переработка помета. Чтобы никто не жаловался. У нас есть станок для производства этих топливных кирпичиков, они хорошо горят. Среди дачников пользуется особым спросом для отапливания домов», — говорит владелец.
Пока помет забирают садоводы как удобрение. Перо сжигают в крематоре. В планах — выйти на полную безотходность.
Несмотря на недавний старт предприятия, покупатели у продукции уже есть. Перепелиным мясом и яйцами интересуются рестораны и кафе Челябинска. Отдельный спрос — на яйцо для приготовления домашнего майонеза: шеф-повара отмечают высокое качество местного продукта. Сейчас предприятие готовит коммерческое предложение для потенциальных партнеров.
Главное — стать независимыми.
Стартовую поддержку «Царь Перепел» получает в региональном Центре «Мой бизнес». Как рассказал управляющий производством Сергей, сотрудники центра помогли познакомиться с проверенными поставщиками инкубационного яйца и комбикормов, дали контакты надежных фермеров для кооперации.
Сейчас владельцы фабрики готовят пакет документов для получения ветеринарного свидетельства и декларации соответствия.
«Процесс оформления документов и сертификации — штука непростая, особенно для начинающих», — поясняет Сергей.
Пока что хозяйство закупает инкубационное яйцо у частников в Челябинской области, в Москве и Ярославле. Но мелкие партии (полторы тысячи штук) для крупных фабрик — «ни о чем», а доставка съедает половину рентабельности. Поэтому для «Царя Перепела» так важно начать выращивать собственную птицу. И предприятие к этому готово.