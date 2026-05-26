В Самаре начали проверки домов на проспекте Масленникова и Карла Маркса

В Самаре проверяют состояние домов и устраняют нарушения.

Источник: ГЖИ Самарской области

В Самаре жилищная инспекция начала отработку обращений жителей после выезда губернатора Вячеслава Федорищева. Проверки касаются домов на проспекте Масленникова, улице Демократической и проспекте Карла Маркса. Часть нарушений уже устранили, по другим адресам запланированы работы. Об этом сообщили в ГЖИ Самарской области.

«По каждому обращению достигнуты договоренности с конкретными сроками и ответственными», — говорится в сообщении.

В доме на проспекте Масленникова за 14 часов убрали подвал, покрасили стены и восстановили освещение. На улице Демократической до конца третьего квартала отремонтируют входную группу и первый этаж. На проспекте Карла Маркса инспекция проверит состояние подвала, чердака и уборку мест общего пользования.