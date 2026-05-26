На Нижегородской станции аэрации стартует новый этап модернизации

Во время реконструкции инженерные сооружения второй технологической очереди будут выводить из эксплуатации поэтапно. Это позволит сохранить непрерывную биологическую очистку сточных вод. На объекте уже установили щитовой затвор на распределительной камере первичных отстойников, оборудовали аварийный перелив на аэротенках, а также завершают ремонт песколовок. Кроме того, специалисты строят байпасную линию — резервный участок трубопровода для перенаправления потоков сточной жидкости.