NI: США делают ставку на ИИ-пилотов и рои дронов LUCAS

Пентагон вынашивает масштабные планы в отношении новой беспилотной системы LUCAS, пишет американский журнал The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Министерство обороны США собирается оснастить недорогой беспилотник LUCAS «автономным пилотом» — программным обеспечением Shield AI Hivemind на основе искусственного интеллекта.

ИИ-пилот берет на себя управление полетом, навигацию, координацию и принятие сложных тактических решений без участия человека. Дроны с Hivemind могут работать в условиях плотного радиоэлектронного подавления (РЭБ) и отсутствия стабильной спутниковой навигации (GPS).

Кроме того, платформа позволяет координировать действия нескольких дронов, группируя их в рои. Например, часть дронов-камикадзе отвлекает на себя средства ПВО, пока другие поражают заданные цели, а третьих следят за ситуацией и сообщают в центр о выполненной задаче.

По данным NI, сейчас в США проходят испытания, где беспилотники пытаются «разумно» координировать свои действия и проводить атаки роем на слабо защищенные цели, преодолевая все средства противовоздушной обороны.

Пентагон стремится создать «единую распределенную систему», а не десятки отдельных беспилотных платформ, взаимодействующих друг с другом.

В стратегическом плане оснащение LUCAS системой Hivemind знаменует переход от отдельных одноразовых дронов к массовому сетевому интеллекту.

Кроме того, недорогие БПЛА призваны устранить серьезную финансовую проблему.

В ходе войны против Ирана американцы убедились, что дроны-камикадзе проще, дешевле и быстрее производятся, чем дорогостоящие ракеты, которые трудно заменить. Стоимость LUCAS составляет 35 тыс. долларов за единицу — он намного дешевле, чем ракета Tomahawk стоимостью 2 млн долларов или перехватчик Patriot стоимостью 3 млн долларов, отмечает NI. Хотя заградительный огонь Patriot может принести победу на тактическом уровне, он наносит долгосрочный экономический ущерб и приводит к истощению арсеналов.

Издание напоминает, что LUCAS — это клон иранского беспилотника Shahed-136. Он впервые дебютировал в качестве недорогого дополнения к передовым американским ракетам в ходе операции «Эпическая ярость».

