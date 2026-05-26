NI: США делают ставку на ИИ-пилотов и рои дронов LUCAS

В статье говорится, что Министерство обороны США собирается оснастить недорогой беспилотник LUCAS «автономным пилотом» — программным обеспечением Shield AI Hivemind на основе искусственного интеллекта.
Кроме того, платформа позволяет координировать действия нескольких дронов, группируя их в рои. Например, часть дронов-камикадзе отвлекает на себя средства ПВО, пока другие поражают заданные цели, а третьих следят за ситуацией и сообщают в центр о выполненной задаче.
По данным NI, сейчас в США проходят испытания, где беспилотники пытаются «разумно» координировать свои действия и проводить атаки роем на слабо защищенные цели, преодолевая все средства противовоздушной обороны.
В стратегическом плане оснащение LUCAS системой Hivemind знаменует переход от отдельных одноразовых дронов к массовому сетевому интеллекту.
В ходе войны против Ирана американцы убедились, что дроны-камикадзе проще, дешевле и быстрее производятся, чем дорогостоящие ракеты, которые трудно заменить. Стоимость LUCAS составляет 35 тыс. долларов за единицу — он намного дешевле, чем ракета Tomahawk стоимостью 2 млн долларов или перехватчик Patriot стоимостью 3 млн долларов, отмечает NI. Хотя заградительный огонь Patriot может принести победу на тактическом уровне, он наносит долгосрочный экономический ущерб и приводит к истощению арсеналов.
Издание напоминает, что LUCAS — это клон иранского беспилотника Shahed-136. Он впервые дебютировал в качестве недорогого дополнения к передовым американским ракетам в ходе операции «Эпическая ярость».