Более 62 млн рублей будет направлено на поддержку промышленного садоводства в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области на поддержку промышленного садоводства в 2026 году направят 62,2 млн рублей. Сумма увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в регионе продолжает развиваться промышленное садоводство.
«В 2025 году заложено почти 25 гектаров многолетних насаждений, в том числе 14,2 гектара интенсивных садов, 6,6 гектара ягодников, четыре гектара плодовых питомников. И сейчас общая площадь многолетних насаждений составляет 531 гектар, из них 365 гектаров — в плодоносящем возрасте. В Нижегородской области действует система мер поддержки, сельхозтоваропроизводители могут возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. В этом году суммарно на субсидирование закладки питомников, уходовые работы и закладку многолетних насаждений в бюджете предусмотрено более 62 миллионов рублей. Рост обусловлен преимущественно увеличением финансирования из федерального бюджета», — рассказал Николай Денисов.
В региональном Минсельхозе рассказали, что в настоящее время сельхозтоваропроизводители выращивают плодовые и ягодные культуры в девяти муниципальных образованиях области. Основные культуры — яблоня и черная смородина. В 2025 году фермеры собрали более 1,3 тысячи тонн плодов и ягод — это на 339,5 тонны больше, чем в 2024 года. Выращенная продукция поставляется в торговые сети, на перерабатывающие предприятия Нижегородской области и за ее пределы.
Одно из хозяйств, занимающихся промышленным садоводством, — ООО «Новый век» в Шарангском округе. Площадь плодовых культур на данный момент — чуть менее 50 гектаров. Руководитель направления «Садоводство» компании «Новый век» Антон Пермяков рассказал, что сначала здесь заложили сад небольшой площади, чтобы оценить, как себя чувствуют яблони в местном климате.
«Сейчас активно масштабируемся, планируем увеличить площадь и интенсивность посадки, дойти до 80 гектаров. По программе закладки многолетних насаждений нам компенсировали часть затрат. Выращиваем несколько сортов — в основном, “Антоновку” отечественной селекции. В прошлом году собрали урожай около 250 тонн. Активно работаем с федеральными торговыми сетями, часть реализуем на местном рынке», — рассказал он.
