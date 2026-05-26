Более 62 млн рублей будет направлено на поддержку промышленного садоводства в Нижегородской области в 2026 году

«В 2025 году заложено почти 25 гектаров многолетних насаждений, в том числе 14,2 гектара интенсивных садов, 6,6 гектара ягодников, четыре гектара плодовых питомников. И сейчас общая площадь многолетних насаждений составляет 531 гектар, из них 365 гектаров — в плодоносящем возрасте. В Нижегородской области действует система мер поддержки, сельхозтоваропроизводители могут возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. В этом году суммарно на субсидирование закладки питомников, уходовые работы и закладку многолетних насаждений в бюджете предусмотрено более 62 миллионов рублей. Рост обусловлен преимущественно увеличением финансирования из федерального бюджета», — рассказал Николай Денисов.