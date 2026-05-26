Развитие бизнеса в Красноярске. Предприниматель открыл сеть ПВЗ

Ко Дню предпринимателя в разных городах России появилась необычная наружная реклама, посвященная предпринимателям, работающим с Ozon. В проекте использовались как настоящие имена героев, так и «юридические». В компании сообщили, что таким способом хотели напомнить всей стране, что за каждым товаром и услугой на маркетплейсе — живые люди со своей историей, амбициями, мечтами и страхами. Но их всех объединяет одно — своим трудом, настойчивостью и заботой они ежедневно меняют жизнь миллионов людей к лучшему.
Одним из героев кампании стал Евгений Барахоев из Красноярска.
От работы по найму к собственному делу.
До начала предпринимательской деятельности Евгений работал по найму. В 2018 году он решил сосредоточиться на собственном бизнесе.
Сейчас предприниматель развивает сразу несколько направлений. В прошлом году команда запустила производство спортивного питания, а также продолжила расширение сети пунктов выдачи заказов. По словам Евгения, сначала у него была одна точка, а сейчас сеть насчитывает пять пунктов выдачи. В планах — дальнейшее развитие бизнеса.
Как привлекали первых клиентов.
Предприниматель рассказал, что на старте одной из главных задач было привлечение первых клиентов. Для продвижения команда использовала листовки с купонами, которые распространялись по близлежащим домам. Также рядом с пунктами размещались указатели, помогающие посетителям найти точку выдачи заказов. Особенно важно было объяснить людям, как пользоваться сервисом заказов и получать товары.
Еще одним направлением работы стало сотрудничество с местными производителями.
По словам предпринимателя, в Железногорске команда начала взаимодействовать с предприятиями, которым было сложно самостоятельно выходить на интернет-площадки. Евгений рассказал, что помогает партнерам размещать продукцию на маркетплейсе и организовывать онлайн-продажи.
Предприниматель считает, что развитие интернет-торговли помогает жителям регионов получать доступ к широкому ассортименту товаров независимо от удаленности населенного пункта.