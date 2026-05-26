Объем инвестиций в отрасли химической промышленности Нижегородской области за последние пять лет вырос более чем в три раза

Более 500 человек стали участниками форума-выставки «Химия большой страны. Дзержинск» (18+), который проходит 26−27 мая.
Участниками мероприятия стали представители Минпромторга РФ, правительства Нижегородской области, Корпорации развития региона, администрации Дзержинска, химической отрасли, органов власти, экспертного сообщества и профильных общественных объединений.
Ключевая тема обсуждения — реализация национального проекта «Новые материалы и химия», запущенного в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков обратил внимание, что химический сектор обеспечивает 10,5% объема обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в эту сферу за 2025 год составил 13,7 млрд рублей, что на 5,8% больше показателей 2024 года. C 2020 года инвестиции в химпром выросли более чем в 3,3 раза.
«Технологическая независимость химической промышленности — приоритет государственной политики, а новый нацпроект — ключевой инструмент ее достижения. Что удалось сделать за год реализации нацпроекта? Прежде всего — запустить ряд крупных высокотехнологичных производств. Это, к примеру, первое в России промышленное производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании “Руссилика” на территории ОЭЗ “Кулибин”. Кроме того, наши компании активно привлекают федеральные меры поддержки в рамках нацпроекта: в 2025 году нижегородские предприятия получили почти 900 миллионов рублей на разработку новых технологий синтеза химических веществ. На базе Университета Лобачевского создан инжиниринговый центр, оказывающий комплекс услуг по созданию новых материалов для промышленности. В 2026 году Нижегородская область вошла в перечень пилотных регионов по опережающей подготовке профильных кадров», — рассказал Егор Поляков.
Замглавы региона подчеркнул, что проведение подобных форумов позволяет понимать реальные потребности отрасли.
«Успех национального проекта “Новые материалы и химия” будет зависеть от нескольких ключевых условий. Первое — скорость реагирования государства на запросы бизнеса и сокращение административных барьеров. Второе — развитие промышленной кооперации и полноценной связки “предприятие — наука — регион — государство”. Третье — формирование кадрового резерва для отрасли. И четвертое — развитие промышленных территорий, таких как Дзержинск, где сегодня работают более 250 крупных и средних предприятий и шесть профильных научно-исследовательских институтов федерального уровня», — отметил президент Российского союза химиков Виктор Иванов.
Всего в регионе действует около 1200 компаний химической отрасли, на которых заняты порядка 18 тысяч человек. Нижегородская область является одним из лидеров в России по производству этилена и поливинилхлорида — здесь выпускается треть всего отечественного ПВХ. Кроме того, регион активно развивает высокотехнологичную мало- и среднетоннажную химию, включая выпуск сверхчистых веществ для микроэлектроники.
«Ситуация в экономике непростая, но наши химики умеют работать на результат, несмотря на конкуренцию и давление. В первом квартале 2026 года производство в химической отрасли региона выросло на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом. В целом на ее долю приходится 10 процентов всей региональной промышленности. Предприятия развиваются, замещают импортную продукцию. Главный козырь и наша гордость — это особая экономическая зона “Кулибин”, которая сегодня стала магнитом для инвестиций. Здесь созданы привлекательные условия для резидентов: предоставляются налоговые льготы, строятся сети, дороги, коммуникации. Это все было заложено в Народной программе “Единой России” и сейчас находит отражение в жизни. Ведь инвестиции сегодня — это рост завтра», — сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Евгений Люлин.
Для гостей мероприятия также была организована экспозиция, на которой компании химической отрасли представили свои передовые технологические и цифровые решения, оборудование и материалы.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает Корпорация развития Нижегородской области.
«Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов для отечественной химической промышленности. Для нашего региона, и для Дзержинска в частности, химическая промышленность является одним из базисных экономических направлений. В данном ключе особое внимание уделяется ОЭЗ “Кулибин”, которая сегодня является одной из лучших преференциальных площадок в стране, что отмечается как экспертным сообществом, так и высоким интересом со стороны инвесторов. Кроме того, в этом году мы ввели в эксплуатацию технопарк “Н2О” — центр химических разработок, который станет площадкой для инновационных проектов в области химии. Благодаря этому видим, как Дзержинск вновь полноправно подтверждает свой статус столицы отечественного химпрома», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Он добавил, что в настоящее время резидентами особой экономической зоны выступают 58 компаний, которые планируют инвестировать в свои производства более 164 млрд рублей.
Напомним, форума-выставки «Химия большой страны. Дзержинск» организован правительством Нижегородской области, Корпорацией развития Нижегородской области, администрацией Дзержинска, Российским союзом химиков, Ассоциацией промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион», индустриальным агентством H Media. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Государственной думы РФ, Торгово-промышленной палаты РФ.