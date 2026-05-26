РЖД расширяет возможности железнодорожного сервиса

Стратегию развития железнодорожных перевозок обсудили в ходе конференции «PRO//Движение. Год пассажира» в Нижнем Новгороде 26 мая.
В числе главных вопросов — совершенствование клиентских сервисов.
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам пассажирских перевозок Иван Колесников напомнил, что компания запустила голосового помощника «Аврору», благодаря которому уже больше половины клиентских запросов обрабатываются без переключения на операторов.
Недавно на железной дороге была запущена услуга посадки в поезд по биометрии, которой уже воспользовались 411 пассажиров. По словам Колесникова, зайти в вагон с помощью этой технологии можно на начальных станциях маршрутов: в Нижнем Новгороде, Москве, Иванове и Костроме.
«Биометрия — это наше будущее», — отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. «С учётом всех сегодняшних тенденций, она, безусловно, будет востребована», — уверен Иван Колесников.
Кроме того, у пассажиров железных дорог появляется возможность покупки билетов через мессенджер МАКС в пригородных перевозках.
В ходе конференции Сергей Колесников также сообщил о повышении уровня сервиса для маломобильных пассажиров и о создании специализированных залов ожидания.
«В этом году мы откроем первые специализированные залы для пассажиров с питомцами. Мы понимаем, что довольно много пассажиров путешествуют со своими питомцами, поэтому активно развиваем этот сектор перевозок», — сказал Колесников.
По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам управления активами и имущественным комплексом Екатерины Кривошеевой, компания «пытается изменить формат отношения к вокзалам».
«Вокзалы — это ворота города. Любой житель страны в своей жизни хоть раз был пассажиром. Он получал первые впечатления от города на вокзале, поэтому важно, чтобы они были положительными», — подчеркнула Екатерина Кривошеева.
Иван Колесников рассказал, что РЖД будет развивать гостиничный бизнес на вокзалах, привлекая для этого профессионального игрока на этом рынке. Кроме того, на вокзалах будут проводиться различные мероприятия, в том числе, гастрономические.
«Уже сейчас на вокзалах формируются те или иные и просветительские мероприятия, и культурные пространства. Таким образом, вокзал становится точкой притяжения любого мегаполиса», — заключил он.