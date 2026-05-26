В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса — кому и на сколько

«Мы понимаем: бизнесу нужны простые правила и меньше барьеров. Поэтому продолжаем работать над тем, чтобы предпринимателям было проще развиваться. Мы освободили предпринимателей на весь 2026 год от платы по договорам на размещение НТО вида “открытое кафе” и снизили налоговые ставки по УСН», — написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.
Он поздравил представителей местного бизнеса с Днем российского предпринимательства, отметив, что Севастополь развивается, несмотря на все ограничения.
«У нас уже больше 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около 46 тысяч самозанятых. Вы делаете город живым», — сообщил губернатор.
Развожаев также поблагодарил тех, кто совмещает бизнес с ответственностью и инвестирует в модернизацию и бережливые технологии, а также поддерживает ветеранов и их семьи в трудной ситуации. «Ваш пример делает город крепче и человечнее», — подчеркнул он.
В правительстве города в этот день сообщили, что все социальные обязательства по итогам исполнения бюджета Севастополя за 2025 год выполнены.
«Доходы составили 86,1 миллиарда рублей, расходы — 84 миллиарда рублей. Город полностью выполнил все социальные обязательства: на выплаты, пособия, льготы и компенсации направили почти 31 миллиард рублей», — сообщили в правительстве.
Кроме того, на социально-культурную сферу направили 38 миллиардов рублей, из них 15,1 млрд — на образование, 11,9 млрд — на социальную политику и 7,5 млрд — на здравоохранение.
«Поддержка участников СВО и членов их семей составила более 2,1 миллиарда рублей», — подчеркнули в правительстве города.
При этом собственные налоговые и неналоговые доходы за год выросли на 22% по сравнению с 2024 годом: это плюс 8,2 миллиарда рублей, их доля впервые достигла 52%, подчеркнули власти.