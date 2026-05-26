«Интерфакс»: в России могут ограничить экспорт дизтоплива и керосина

Сегодня вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Он подчеркнул, что приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в нужных объемах. «Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации действий между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования», — отметил вице-премьер.