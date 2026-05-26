«Интерфакс»: в России могут ограничить экспорт дизтоплива и керосина

Российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Сегодня вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Он подчеркнул, что приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в нужных объемах. «Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации действий между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования», — отметил вице-премьер.

По словам одного из собеседников «Интерфакса», возможность введения ограничений на экспорт керосина рассматривается с прошлой недели. По итогам совещания нефтяным компаниям рекомендовано сдерживать экспорт нефтепродуктов. Решение о закрытии экспорта дизтоплива и керосина находится в высокой степени готовности, однако срок введения запрета пока не определен.

В начале апреля аналитики группы «Компания Уфаойл» высказали мнение, что введенный с 1 апреля запрет на экспорт не сможет полностью стабилизировать ситуацию на топливном рынке, поскольку дополнительные объемы горючего будут «съедены» простоями нефтеперерабатывающих заводов.

