Росавиация перечислила исключения из особого режима полетов над Московской зоной

Минтранс и Росавиация России получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов гражданских самолетов на высотах от 0 до 5,1 тыс. м. в Московской воздушной зоне. Ограничения на полеты не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.