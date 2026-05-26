Россия пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа и топлива

Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. По данным «Ъ», такой сигнал содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева, направленном армянскому Минтерру. В Москве считают, что дальнейшее продвижение Армении к ЕС ставит под угрозу базу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Документ 2013 года позволил России поставлять Армении газ, топливо и алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, привязанных к внутреннему потреблению. Сейчас эти поставки остаются критически важными для армянской экономики: страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает из РФ основную часть нефтепродуктов.

Аналитики указывают, что при отказе от действующего режима Еревану будет сложно быстро заменить российский ресурс, а переход на альтернативные поставки почти наверняка приведет к удорожанию топлива и газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».

