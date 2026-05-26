Акции ЮГК упали более чем на 11% из-за несостоявшегося аукциона

Аукцион по продаже 67,25% ЮГК был назначен на 26 мая. Он не состоялся, так как задаток внес только один участник. Требуется не менее двух заявок. Второй участник (АО «Русские угли») не внес задаток и представил неполный комплект документов. Первый аукцион по продаже ЮГК 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок.